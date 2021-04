Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno arriva su Nintendo Switch?

A tre anni dal lancio su PlayStation 4 e PC, Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno (di cui potete recuperare la nostra recensione a questo indirizzo) potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch. La console ibrida della casa di Kyoto infatti è rimasta prima dell’esperienza di gioco J-RPG creata da Level 5 ma a breve, almeno stando ad un leak, potrebbe a breve colmare questa lacuna.

Non ci sono insider ad aver anticipato una probabile mossa dello sviluppatore, bensì dietro il leak c’è l’ESRB. Si tratta dell’ente americano che classifica i giochi per età e Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno è comparso proprio nel grande database dell’ESRB, con tanto di classificazione già attribuita visto e considerato che il titolo è appunto disponibile per altre due piattaforme.

Stando all’ESRB, il titolo arriverebbe su Nintendo Switch nella versione Prince’s Edition, che include diversi contenuti. L’edizione speciale infatti include il gioco completo, le due espansioni e un pacchetto di equipaggiamento completamente inedito. Restiamo ovviamente in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Level-5 e Bandai Namco, quest’ultimo publisher del gioco in tutto il mondo. Vi invitiamo dunque a restare sintonizzati su GamesVillage per tutti gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.