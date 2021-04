Call of Duty Warzone: il team di Crash Bandicoot 4 lavora alla stagione 3

Da oggi Call of Duty Warzone può contare su un team di sviluppo in più. Ad unirsi infatti a Raven Software troviamo Toys for Bob, che per i più distratti sono uno dei team più importanti di Activision, visto che negli anni hanno lavorato a diversi progetti tra cui la remastered della trilogia di Spyro, diversi titoli di Skylanders e soprattutto l’ultimo capitolo inedito di Crash Bandicoot.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter di Toys for Bob. Il team di sviluppo si occuperà di supportare al meglio i lavori sulla Season 3 del popolare Battle Royale di casa Activion. Attenzione però: come riportato da alcuni membri della software house, Toys for Bob non chiuderà. Si tratta infatti di un semplice riassetto, che servirà ad Activision per spingere ancora di più Call of Duty Warzone, offrendo ai giocatori un’esperienza sempre più ricca e ovviamente più pulita.

Questa mossa ha però sancito la “fine” di ogni team interno di Activision e la loro libertà di lavorare ad altri progetti. In attesa infatti di comunicazioni ufficiali, tutti gli studi del publisher sono infatti al lavoro sul franchise, a esclusione di Vicarious Visions, che però è stato di recente assorbito in Blizzard per lavorare al remake di Diablo 2.

Non ci resta dunque che attendere quale sarà l’apporto di Toys for Bob al Battle Royale. Siete curiosi anche di voi di scoprire cosa succederà nel corso dei prossimi mesi?