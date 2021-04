The Wardrobe: arriva su Xbox One e Series a maggio

Lo studio indie italiano Cinic Games ha annunciato oggi che la loro avventura grafica The Wardrobe arriverà a breve su Xbox One e Xbox Series X/S, per la precisione il 5 maggio. Disponibile su PC dal 2018 e dal 2019 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, le avventure dello scheletro Skinny arrivano quindi anche sulle console Microsoft.

Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto. Qualora vogliate, potete dare una letta alla nostra recensione, testato su PlayStation 4.

Queste le caratteristiche di The Wardrobe attraverso la pagina Steam: