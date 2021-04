S.T.A.L.K.E.R. 2 su PS4 e Xbox One? Impossibile, parola degli sviluppatori

Lanciare S.T.A.L.K.E.R. 2 su PlayStation 4 e Xbox One? Assolutamente impossibile, parola di GSC Game World, gli sviluppatori del nuovo first person shooter a tinte horror in ambiente open worldd, in dirittura d’arrivo su Xbox Series X, Xbox Series S e PC (e no, niente PlayStation 5). I motivi? In parole povere la realizzazione tecnica.

Zakhar Bocharov, PR Manager del team di sviluppo, ha infatti deciso di svelare subito le carte in tavola. S.T.A.L.K.E.R. 2 è (e soprattutto sarà) un gioco chiaramente next gen. Impossibile dunque riuscire a farlo girare correttamente su Xbox One o PlayStation 4, due console giunte oramai al loro capolinea nelle fasi finali dell’anno scorso. E d’altronde guardando le specifiche tecniche si capisce perfettamente il motivo: il loro titolo infatti gira a 120 frame al secondo con ray tracing attivo su Xbox Series X e supporta l’HDR anche su Xbox Series S. Con queste caratteristiche tecniche, ovviamente, sarebbe stato impossibile adattarlo a macchine di quasi 8 anni fa.

Il nuovo gioco di casa GSC Game World non ha ancora una data di uscita. Restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità e gli aggiornamenti in merito al tanto, atteso sequel della serie, sperando ovviamente che non ci sia da attendere tanto prima di avere qualcosa di concreto tra le mani.