Fall Guys: rinvio su Xbox e Nintendo Switch

Mediatonic ha appena fatto sapere, con un comunicato, che l’uscita di Fall Guys su Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch subirà un ritardo. Questo perché nuove aggiunte che verranno messe nel gioco non rendono possibile l’uscita su queste console per l’estate, come precedentemente annunciato.

Non è stata annunciata una nuova data di rilascio, ma il rinvio permetterà di implementare fin da subito funzionalità come il cross-play in queste piattaforme. Qui sotto potete vedere il tweet sul profilo ufficiale di Fall Guys.

We've done a blog post with news around Xbox and Switch releases… and CROSSPLAY 👀

🙏 pls read the blog for context 🙏 If you reply to this tweet without reading the blog, I will personally 1v1 you on slimb climb, and I will win 💅https://t.co/hqiNNuNxM4 — Fall Guys 🤖 Season 4 🤖 (@FallGuysGame) April 30, 2021

Qui sotto potete leggere il comunicato per intero:

Ehilà, fan dei fagioli!

Fin dal primo giorno, abbiamo immaginato e studiato modi per rendere Fall Guys il gioco più fantastico possibile. Ci sono un sacco di aggiunte e novità che da tempo pensiamo possano elevare i nostri fagioli a un nuovo livello, e che non ci è stato possibile implementare… fino a ora! In cima alla nostra “lista dei desideri” c’è il cross-play.

Come probabilmente saprete, di recente Mediatonic è entrata a far parte della famiglia Epic Games. Ne siamo estremamente entusiasti, perché ora il nostro team può accedere a tutta una serie di nuovi strumenti per migliorare l’esperienza di chi già va a caccia di Corone: dai veterani del Blunderdome ai giocatori appena usciti dal baccello, in qualunque parte del mondo.

Aggiornamenti su Xbox, Switch e cross-play!

Ora che abbiamo a portata di mano così tante nuove opportunità, ci siamo resi conto che il nostro programma di pubblicazione per Switch e Xbox per l’estate 2021, che avevamo annunciato in precedenza, purtroppo non ci lascerebbe il tempo di includere tutte le fantastiche novità a cui stiamo lavorando.

Certo, vogliamo pubblicare il gioco su queste piattaforme il prima possibile, ma crediamo che valga davvero la pena aspettare per le versioni per Switch e Xbox, e vi siamo davvero grati per la pazienza. Questo ritardo darà al nostro team il tempo per aggiungere funzionalità come il cross-play; così, quando aggiungeremo le nuove piattaforme, i giocatori potranno inciampare al passo con gli amici, su qualsiasi piattaforma scelgano.

Cosa ci aspetta nel futuro di Fall Guys?

Continuiamo ad ampliare il team per soddisfare al meglio le aspettative della community e preparare per il futuro contenuti al top. Il cuore del team resta quello di sempre. Fall Guys continuerà a lanciare nuovi contenuti ogni stagione, nuovi show, costumi, round e tutte le altre delizie che amate e apprezzate.

Non abbiamo una nuova data in questo momento, ma siamo sempre qui e vi comunicheremo gli eventuali aggiornamenti appena possibile.

Grazie!

Ci saranno molti altri aggiornamenti in arrivo. Non vediamo l’ora di condividerli presto con voi. Nel frattempo, vi ringraziamo per la pazienza e speriamo che anche voi non vediate l’ora di scoprire i nostri nuovi, ambiziosi progetti per quei potentissimi fagioli.

Cordiali saluti,

La Squadra Costruzioni del Blunderdome

Ricordiamo infin