F.I.S.T Forged in Shadow Torch attualmente nelle fasi finali di sviluppo

Era da tempo che non sentivamo parlare dell’action metroidvania di stampo cinese F.I.S.T. Forged in Shadow. Proprio in queste ore però, TiGames ha finalmente svelato tante nuove info, tra cui la più succosa, sicuramente, è quella dell’avvicinamento alla fine dello sviluppo.

Tramite un lungo post su Twitter, il team ha infatti informato i fan in attesa riguardo un gran numero di temi. Attualmente, ad esempio, sono al lavoro sul doppiaggio, sul bilanciamento nel gameplay, sul debugging e altri lavori di pulizia. Il gioco, fanno sapere, è molto diverso rispetto all’ultima demo dello scorso anno.

Tra le altre grosse novità, inoltre, ci sarà la possibilità di provare la demo al GAMECORES Tour, il 15 e il 16 maggio, che si terrà a Pechino; possiamo quindi aspettarci ulteriori novità da allora in poi. Infine, fa sapere il team cinese, che la build attualmente in test è molto, molto vicina a quella finale, quindi la demo sarà, con molta probabilità la versione finale prima della release.

Ancora non si conosce una data d’uscita ufficiale per F.I.S.T Forged in Shadow Torch, ma sappiamo che uscirà a breve e su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Intanto, qui vi lasciamo al post ufficiale su Twitter e a questo link, la pagina Steam ufficiale.

Devlog April. 30th – How is F.I.S.T. now?

Hi everyone, how’s it going?

We’ve been fully put into the development of F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch since the release of our latest trailer on The Game Awards 2020. Here we are sharing the latest progress of our game: pic.twitter.com/5519ROTE8Y

— F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (@FISTthegame) April 30, 2021