Secret Neighbor: ecco la roadmap 2021

TinyBuild ha pubblicato un video in cui delinea i punti per la roadmap di questo 2021 del mulitplayer horror Secret Neighbor: nuovi contenuti con mappe, personalizzazione e modalità e poi nuove piattaforme (da ieri su PlayStation 4 e dispositivi mobile, poi in estate su Nintendo Switch), sistema di progressione, editor e miglioramento della qualità in generale, come ad esempio con l’implementazione delle quest giornaliere. Qui sotto potete vedere il filmato.

Nell’aggiornamento della pagina su Steam gli sviluppatori si soffermano soprattutto sull’aggiornamento dell’editor dei livelli:

“Nel 2020 abbiamo avuto alcune mappe incredibili create dalla nostra comunità nell’editor di livelli. Il 2021 è l’anno in cui iniziamo a trasformarlo in qualcosa di più: l’editor della modalità di gioco. Inizieremo in modo relativamente piccolo: potrete scegliere tra un set di regole predefinite. In questo aggiornamento, avete già un selettore delle modalità di gioco con tutte le brawl disponibili.

Step successivo: sarete in grado di creare le vostre regole da zero, il che significa che le possibilità saranno infinite. E, naturalmente, continueremo a lavorare sull’editor di livelli, fornendo più strumenti ai nostri creatori.

In più, vengono mostrati nuovi costumi, perché gli sviluppatori fanno sapere che questo non sarebbe un aggiornamento di Secret Neighbor senza alcuni nuovi abiti per i personaggi, chiedendo anche feedback sul nuovo sistema di coupon.