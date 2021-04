Cyberpunk 2077: il lancio problematico non intacca i bonus monetari

Il lancio problematico di Cyberpunk 2077 non è riuscito ad intaccare i bonus monetari per i manager e per gli sviluppatori di CD Projekt RED. Giusto nei giorni scorsi vi avevamo riportato degli incredibili risultati finanziari per l’ultimo Action RPG del team di sviluppo polacco e (come previsto da contratto) sono fioccati anche gli extra in busta paga.

Le cifre più importanti riguardano ovviamente i due CEO, Marcin Iwinksi e Adam Kicinski. Le due figure hanno ricevuto circa 6,3 milioni di dollari come bonus per le revenue generate da CD Projekt RED, proprio grazie alle vendite dei giochi, tra cui Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt. Il board manageriale e il game director Adam Badowski si sono invece portati a casa circa 4,2 milioni di dollari.

I bonus sono arrivati anche ai dipendenti, seppur in forma decisamente diversa. Come diverse sono le cifre. Il 20% dei profitti è stato diviso tra gli sviluppatori e il board dirigenziale, portando così un totale tra i 5.000 e i 6.000 Dollari per gli impiegati più giovani, mentre quelli più anziani sono stati premiati con cifre fino ai 20.000 Dollari.

Cifre sicuramente importanti, che sono state portate a casa proprio in virtù degli ottimi risultati finanziari. E considerando che il titolo è stato rimosso dal PlayStation Store, molto probabilmente le vendite sarebbero state molto maggiori, così come i bonus. Continuate a seguire GamesVillage per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.