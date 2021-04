Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth raggiunge le 100.000 copie vendute

Grazie a Steam, moltissimi sono i titoli “minori” che prendono piede nel cuore dei giocatori; spesso opere che pochi giocherebbero su console (o, purtroppo, ancor meno pubblicherebbero) o comunque, poco pubblicizzati. A questo giro fortunatamente, anche Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth arriva all’ottimo traguardo delle 100.000 copie vendute.

Ad annunciarlo è proprio il publisher Playism assieme ai team di sviluppo Why So Serious? e Team Ladybug. L’action adventure game 2D venne pubblicato originariamente in Accesso Anticipato su PC tramite Steam nel marzo del 2020 e, seguito dalla release finale il 27 marzo scorso, ha ora raggiunto un incredibile numero.

Visti i grossi numeri, d’altronde, i due team di sviluppo hanno annunciato che verranno aggiunte varie nuove feature nel tempo, come un’ Enciclopedia,ObiettiviSteam, una modalità Boss Rush e altro ancora. Attualmente, Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth è al 20% di sconto su Steam, a questo indirizzo. Vi lasciamo alla descrizione del titolo e al trailer della release.

Un gioco 2D in stile Metroidvania sviluppato sotto la supervisione di Ryo Mizuno, raffigurante la storia di Deedlit e gli eventi che portano alla registrazione di Lodoss War: Diadem of the Covenant. Utilizza una varietà di armi e poteri spirituali per svelare il mistero del labirinto.