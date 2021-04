Battlefield 6: dettagli inediti per le mappe multiplayer?

Battlefield 6 potrebbe essere sempre più vicino. In attesa di ulteriori informazioni, che potrebbero arrivare da un momento all’altro, Tom Henderson (uno dei leaker più attivi in merito a shooter per PC e console) è tornato a parlare dell’ambientazione del nuovo gioco DICE e di alcuni dettagli in merito al gameplay.

Sempre prendendo il tutto con le pinze, considerando che né DICE né Electronic Arts hanno annunciato il nuovo titolo della serie (al di là di un teaser della scorsa settimana), stando alle parole di Henderson il nuovo Battlefield 6 proporrà un’ambientazione futuristica, avanti nel tempo di circa 10 o 15 anni. Alcune mappe del multiplayer, inoltre, dovrebbero avere un ciclo giorno-notte e il meteo dinamico, rendendo così l’azione di gioco decisamente più frenetica con l’ambientazione soggetta a cambiamenti decisamente radicali.

Altri dettagli (ancora tutti da confermare) riguardando elmi e armature, che giocheranno un ruolo decisamente importante rispetto ai precedenti titoli e il ritorno di Levolution, una feature del quarto titolo della serie.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli ufficiali in merito da parte di DICE ed Electronic Arts sul prossimo gioco della popolare serie first person shooter. Sappiamo però già che con molta probabilità il titolo non debutterà su console old gen e che nel 2022 sarà disponibile una versione mobile, realizzata ad hoc: siete curiosi anche voi di scoprire tutte le novità sulla serie?