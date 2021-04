Destiny 2: il raid Volta di Vetro arriva ufficialmente a maggio

Bungie, software house che di certo non ha bisogno di presentazioni, ha annunciato in queste ore che Destiny 2 riceverà in via ufficiale il raid Volta di Vetro, attività presa direttamente dall’originale e prima iterazione del franchise. Inoltre, ha svelato anche la data d’uscita, la quale si attesta al 22 maggio.

Nell’ultimo This Week at Bungie, il devblog ufficiale del team di sviluppo ora indipendente, ha confermato che la storia rimarrà la medesima dell’originale e che non è stata cambiata, in alcun modo, in “niente di completamente nuovo”.

I vincitori della World First Completion riceveranno una cintura d’argento e il nome del loro fireteam si ergerà alto nel gioco divenendo coloro che lo hanno completato per primi. Intanto, vi ricordiamo che la Stagione degli Eletti sta per terminare, ergo noi di GamesVillage terremo le orecchie e gli occhi ben aperti per ulteriori novità in arrivo su Destiny 2.