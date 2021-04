GTFO riceve la più grande espansione mai pubblicata fino ad ora

10 Chambers Collective, il team di sviluppo dietro la produzione FPS cooperativa hardcore horror GTFO, ha in queste ore pubblicato l’ultima espansione ad ora disponibile, Rebirth. Tale aggiornamento, badate bene, è attualmente il più grande che il gioco abbia mai ricevuto e si attesta alla quinta release.

Rebirth, spiegano gli sviluppatori, introduce un nuovo settore, con tanto di fauna, missioni uniche e mostri da affrontare, introducendo inoltre nuove meccaniche di gameplay. Grazie all’update, potremo avere la remota possibilità di scendere ancor più in profondità all’interno della grande facility in cui ci troviamo, dando finalmente un primo e timido spazio alla storia e alla lore del gioco con piccoli indizi che iniziano a far luce sul perchè 4 personaggi (i giocatori) siano prigionieri in un ambiente come quello.

Tra le aggiunte, troviamo il Booster Implant e gli artefatti, i quali daranno i prima citati Booster Implants, ovvero miglioramenti alle abilità come un miglior controllo dell’arma e hacking dei terminali più veloce.

Attualmente, GTFO è in sconto del 20% su Steam, ricordandovi però che la produzione è ancora attualmente in Accesso Anticipato, seppur trovando (e mantenendo, soprattutto) per essa una discreta player base sin dall’inizio.