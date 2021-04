Hood Outlaws & Legends: svelati i requisiti PC

Non manca ormai molto al debutto di Hood Outlaws & Legends, l’interessante IP esclusivamente multiplayer da parte di Focus Home Interactive e Sumo Digital. Ancora una cosa mancava però: i requisiti per i giocatori PC, ed ecco che il team risponde, finalmente, ad una delle domande più richieste solitamente dai suddetti.

Come ci si poteva aspettare, la produzione non richiede configurazioni troppo esose, vedendo sia i minimi che i raccomandati. Per i primi, con 1080p e 40 FPS, basterà un AMD FX6300 X6 o l’equivalente Intel Core i5-3570K e come GPU servirà minimo una Radeon HD 7870 o una GeForce GTX 660.

I raccomandati invece, richiedono un AMD Ryzen 5 2600 o un Intel Core i5-8600K con accoppiata Radeon RX 590 o GeForce GTX 1060. Vi lasciamo comunque i dettagli poco più sotto e, in calce, trovate il post pubblicato su Twitter. Vi ricordiamo che Hood Outlaws & Legends sarà disponibile dal 10 maggio per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Inoltre, in queste ore il team ha pubblicato un gameplay con tanto di commento che trovate a questo indirizzo.

Minimi:



Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: AMD FX6300 X6 / Intel Core i5-3570K

RAM: 8 GB

Scheda grafica: 2GB VRAM, Radeon HD 7870 / GeForce GTX 660

DirectX: 12

Raccomandati:

Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8600K

RAM: 16 GB

Scheda grafica: 6GB VRAM, Radeon RX 590 / GeForce GTX 1060

DirectX: 12