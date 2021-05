Transformers: Dominique Fishback è nel cast

Il nuovo film sui Transformers diretto da Steven Caple Jr. ha una protagonista femminile. Deadline svela che l’attrice di Judas and the Black Messiah, Dominique Fishback, è in trattative per entrare nel cast della nuova pellicola al fianco di Anthony Ramos.

Secondo alcuni rumor, la pellicola sarà ambientata nella linea temporale del film stand-alone dedicato a Bumblebee (che è stato acclamato dal pubblico), e, dunque, negli anni novanta. La pellicola dovrebbe titolarsi Transformers: Beast Alliance ad oggi e dovrebbe essere una sorta di heist movie ambientato tra Sud Africa e Brooklyn.

Al momento non abbiamo altri dettagli sul film ma noi ve li riporteremo non appena saranno disponibili. La saga dei Transformers, odiata ed amata dal pubblico, è una di quelle più di successo ad Hollywood, arrivando ad incassare anche il miliardo. Bumblebee, che cambiava registro ed era una sorta di soft-reboot, ne ha incassati 467 milioni ed è stato apprezzato da critica e da pubblico.