Scavengers Provato: un battle royale diverso, ma…

Sappiamo che diverse aziende, spesso e volentieri seguono i trend di mercato per riuscire a vendere il proprio prodotto ad una fetta di giocatori ben specifica e delineata. Però, non sempre questa idea risulta essere vincente, e abbiamo visto come in passato diverse aziende hanno visto fallire miseramente e non solo. Basti pensare a BioWare con Anthem, il quale non riceverà la tanto discussa versione Next a causa di alcune vicende interne con Electronic Arts, il corrispettivo publisher dello sfortunato e bistrattato videogioco online. Ecco, l’opera di cui vi parleremo oggi rischia proprio di non trovare alcun tipo di spazio all’interno del mercato legato ai battle royale, genere in costante crescita grazie ad esponenti come Fortnite, Apex Legend e Call of Duty Warzone. Scavengers, produzione che ha ricevuto l’Early Access ed è stato possibile ottenerla dai giocatori tramite Twitch Drops guardando determinati canali. La produzione si presenta come un battle royale con alcune meccaniche decisamente da rivedere, oltre anche al level design della mappa e al gunplay generale della produzione. Però, se volete saperne maggiormente su Scavengers, rimanete con noi per sapere maggiormente sul nostro provato.

Scavengers: un inizio turbolento…

Scavengers, come vi ho già illustrato precedentemente, è un battle royale decisamente comune: un numero di giocatori deve trovare l’equipaggiamento per potersi difendere dagli altri giocatori reali e vince l’ultima squadra rimanente, anche se, l’obiettivo nel titolo non è uccidere tutti ma bensì raccogliere dei dati che verranno rilasciati dai nemici e non solo. Però, a differenza degli altri esponenti del genere, Scavengers presenta una particolarità: ci saranno anche i nemici controllati dall’IA, il che fa la produzione un PvEvP, un ibrido che abbiamo già visti in giochi come Escape From Tarkov, The Division 2, Destiny 2 e tanti altri ancora. Però, a differenza dei titoli citati, qui avremo un difficoltà decisamente eccessiva, poiché ci saranno dei nemici che vi renderanno la vita veramente non semplice. E se in giochi come quelli precedentemente citati è un valore aggiunto, purtroppo in Scavengers è un difetto veramente enorme, poiché questo è un fattore si rivelerà decisamente tedioso.

Anche in ottica level design, ci sono delle problematiche non indifferenti legati all’eccessiva grandezza della mappa. Scavengers nelle fondamenta prevede delle lobby fino a 60 giocatori, come Apex Legends, soltanto che a differenza di quest’ultimo la mappa presenta veramente questo enorme ma significativo difetto. Infatti, sarebbe bastato proporre una mappa più contenuta e che si sposasse perfettamente alle meccaniche tipiche dei battle royale. Inoltre, c’è da dire che il titolo si presenta con alcune dinamiche decisamente interessanti, come la presenza di personaggi, il che lo rende interessante, anche se abbiamo già visto il titolo di Respawn adottare questa scelta da giochi appartenenti al genere degli Hero Shooter. Ogni personaggio propone una propria arma a disposizione con un’abilità incorporata, come una bolla che fungerà da scudo e vi proteggerà dai proiettili dei vostri avversari, sia reali che quelli controllati dall’IA, oppure potrete curarvi e risparmiare i vostri kit medici per futuri scontri. Inoltre, a dispetto di altri battle royale, già da subito ci sono veramente tante bocche da fuoco, come mitragliette, pistole, Fucili d’assalto, Fucili da cecchino, Balestre, archi e tanto altro. Il punto è che difficilmente troverete tanto loot all’interno del titolo a causa di un loot system da rivedere assolutamente e da raffinare, perché il bottino scarseggia abbondantemente e non facilità in alcun modo la situazione

Scavengers: un battle royale molto grezzo

A livello di infrastruttura di rete, fortunatamente, Scavengers non ha avuto alcun tipo di problema, e tecnicamente il prodotto si difende abbastanza bene, soprattutto su PC, anche se, ci sono capitati alcuni cali di frame in determinate situazioni e persino con l’implementazione del DLSS 2.0 in prestazioni la situazione non si è decisamente capovolta di molto, e quindi speriamo un lavoro di ottimizzazione in modo tale che quando sarà lanciato Scavengers non abbia questi problemi. Ora vorrei parlare di un fattore che mi sta a cuore, ossia il gunplay. In titoli come questo è importante che il giocatore abbia di fronte un gioco che sia capace di fornirgli precisione e che renda il tutto divertente, purtroppo, Scavengers fallisce anche in questo miseramente, dove non solo il gunplay generale del gioco risulta essere poco stimolante ma va ad inferire anche sulla precisione stessa di alcune bocche da fuoco. Mentre, per quanto riguarda lo stile stilistico del gioco, in Scavengers abbiamo un cel shading che fa decisamente la sua figura ed è molto simile per certi aspetti ad un Borderlands come estetica, non dimostrandosi una prodezza tecnica ma tutto sommato il risultato è pienamente godibile.

In Scavengers, ci sarà la possibilità di avere una sorta di progressione con alcune ricerche da fare nella sezione apposita, che vi consentiranno di craftare e aumentare le vostre armi, gadget e quant’altro. Ovviamente, questo aspetto dipenderà quanto tempo impiegate al titolo. Oltre a questo, gli utenti potranno cimentarsi anche in un rapido ed esplicativo addestramento, che vi aiuterà ad apprendere le meccaniche di gioco e quant’altro per poter riuscire a non perdere la bussola in Scavengers nelle Spedizioni. Addentrandoci ancora nel gameplay, anche se ho elencato alcune lacune nel gunplay, elemento che si contraddistingue dalla mera giocabilità, ho apprezzato anche alcune meccaniche come la scivolata che offre una libertà di movimento molto interessante. Ad esempio, se state scendendo da una montagna, basterà utilizzare in combo la scivolata e il salto e potrete muovervi ad una velocità pazzesca. Anche le meccaniche dei vostri personaggi sono un valore decisamente aggiunto, che rendono quest’ultimo molto apprezzabile. Insomma, alcune implementazione sono ben azzeccate mentre altre lo sono meno.

PIATTAFORME: PC

SVILUPPATORE: Midwinter Entertainment

PUBLISHER: Midwinter Entertainment

DATA D’USCITA: Early Access

Come avete potuto notare, L’Early Access non ci ha convinto per alcune dinamiche che offre Scavengers. Un battle royale con alcune lacune da sistemare come un gunplay decisamente poco entusiasmante, funzionale e divertente. Un loot system che va assolutamente rivisto in ogni sua parte e che presenta tante problematiche insieme alla componente PvPvE decisamente sbilanciata e che va assolutamente rivista. Sicuramente il team potrà metterci mano ulteriormente dato che parliamo di una fase in Early Access, e spero che la software house riesce a dare vita un prodotto che si dimostri all’altezza del genere del battle royale, perché, parliamoci chiaramente: non incominciamo per niente bene…