Crossroads: The Witcher è la saga protagonista di questa sera nel nostro nuovo format!

Il nuovo format di GamesVillage si intitola Crossroads – Narrazioni al crocevia e vi aspetta su Twitch da questa sera alle 21:30!

In Crossroads esploreremo le saghe, i franchise e gli IP più amati e interessanti e le loro iterazioni fra i vari media… per poi concederci una lunga sessione di gameplay con un titolo magari inusuale.

Il primo appuntamento è con The Witcher, saga epic fantasy ideata dallo scrittore Andrzej Sapkowski che ha guadagnato sempre più fan negli ultimi anni, anche grazie ai videogiochi di CD PROJEKT RED e al serial Netflix con protagonista Henry Cavill.

Io, Marco Lucio Papaleo, farò gli onori di casa e vi porterò con mano tra i titoli più o meno noti del franchise, concludendo con una sessione di Gwent classificata, alla ricerca di un buon piazzamento di fine Season, mostrandovi uno degli archetipi attualmente più forti del meta attuale… naturalmente nella mia personalissima versione!

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch alle 21:30! Ma ovviamente, come per tutti i nostri talk, chi non potrà seguire la diretta avrà comunque modo di recuperare l’episodio odierno di Crossroads in differita, nella sezione video del canale.