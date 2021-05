Epic Games ha acquisito ArtStation

Continua la serie di acquisizioni nel mondo della game industry. Questa volta è Epic Games a porsi al centro della scena: l’azienda, infatti, ha acquisito ArtStation, un sito web che ospita portfolio incentrati su giochi digitali e arte, utilizzato sia da dilettanti sia da professionisti del settore, inclusa gente proveniente direttamente da aziende come CD Projekt Red, Blizzard o Disney.

ArtStation propone anche un marketplace che vende asset di giochi digitali e risorse per l’illustrazione. A seguito dell’acquisto, una delle prime azioni da parte di Epic Games è stata quella di ridurre la commissione di mercato dello store in questione dal 30% al 12%, ponendolo così in linea con il recente taglio delle entrate del 12% attuato da Epic Games Store. Da tempo, infatti, Epic ha affermato che il taglio standard del settore (30%) è troppo alto, e i developers si sono ritrovati d’accordo con queste considerazioni.

Per promuovere l’acquisizione, Epic ha annunciato che i tutorial e le lezioni nella sezione di apprendimento di ArtStation saranno gratuiti per tutto il resto dell’anno. Anche il CEO di ArtStation, Leonard Teo, si è espresso sull’avvenuto acquisto, affermando che il sito web altro non sarebbe che “una piattaforma a marchio indipendente di proprietà di Epic Games”.