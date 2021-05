The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Majora’s Mask in arrivo su Switch?

Quest’anno è il 35° anniversario di una delle serie di giochi più iconiche della storia: stiamo parlando ovviamente di The Legend of Zelda. Nonostante l’importante traguardo, al momento Nintendo non sembra in vena di festeggiamenti, visto che per celebrare l’occasione si è limitata ad annunciare l’arrivo di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD su Nintendo Switch il 16 luglio: si tratta di una versione aggiornata per la console ibrida in questione del gioco uscito originariamente per Wii nel 2011. Ma la reazione dei fan non è stata positivamente unanime, soprattutto perché molti speravano in in qualcosa di più, vista la quantità di contenuti che sono stati pubblicati in occasione del 35° anniversario di Super Mario. Tuttavia, la speranza è l’ultima a morire e, stando ai rumor che sono emersi di recente, forse nintendo ha in serbo molto di più di quanto voglia far credere…

Il leaker NateDrake, noto per essere un insider piuttosto importante nel mondo della grande N, in un recente episodio del suo podcast ha affermato che potrebbe vedere una “anniversary collection” di Zelda, al pari di Super Mario 3D All-Stars. NateDrake, infatti, ritiene che una raccolta a tema The Legend of Zelda includerebbe la versione Wii U di Twilight Princess HD e Wind Waker HD, con aggiornamenti minimi per Nintendo Switch. Per quanto riguarda i titoli della serie più vecchi, ossia Ocarina of Time e Majora’s Mask, l’insider reputa con fiducia che questi giochi verranno esclusi dalla raccolta per essere resi disponibili singolarmente in digitale sul Nintendo eShop, entro ovviamente la fine dell’anno, magari con grafica HD e tutti i necessari upgradi relativi al gameplay per Nintendo Switch.

Inutile dire che occorre prendere queste informazioni con le pinze, visto che non è stato ancora comunicato nulla dalla grande N né su una possibile “anniversary collcetion” né tantomeno sul sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la cui lavorazione è ancora in proseguimento come testimonia la recente espansione di Monolith Soft. Al momento possiamo solo sperare in qualche rivelazione nel corso dell’E3 2021, per il quale Nintendo ha in programma una presentazione “interattiva”. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!