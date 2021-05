Konami non parteciperà all’E3 2021 perché impegnata in un “intenso sviluppo”

L‘E3 2021 è quasi alle porte, visto che ormai manca meno di un mese e mezzo: l’evento, infatti, si terrà nelle giornate che vanno dal 12 al 15 giugno e, a causa della grave emergenza sanitaria causata dalla pandemia, sarà totalmente digitale. Nonostante il gran numero di aziende partecipanti, un po’ ci dispiace nel sapere che la celebre Konami non sarà presente al grande show.

La società, infatti, ha pubblicato sul suo account ufficiale di Twitter una nota in cui fa sapere che preferisce saltare l’evento quest’anno, perché è impegnata “in un intenso sviluppo su una serie di progetti chiave“. Ulteriori aggiornamenti al riguardo verranno comunicati da Konami stessa “nei prossimi mesi”.

A causa delle tempistiche, non saremo pronti a presentarci all’E3 di quest’anno. Vogliamo rassicurare i nostri fan del fatto che siamo impegnati in un intenso sviluppo su una serie di progetti chiave, quindi rimanete sintonizzati per alcuni aggiornamenti nei prossimi mesi. Anche se quest’anno non parteciperemo, abbiamo grande rispetto per l’ESA e sappiamo che il 2021 sarà un grande successo. Continueremo a sostenere l’ESA e augureremo il meglio a tutti i partecipanti alla fiera di quest’anno.