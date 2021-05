Rick and Morty: il nuovo corto omaggia i beat ‘em up

Nelle ultime ore Adult Swim ha pubblicato il secondo trailer della quinta stagione di Rick and Morty, che arriverà a partire dal 20 giugno. Insieme alla nuova clip è stato però fatto uscire anche un corto animato della durata di circa 17 minuti che omaggia in tutto e per tutto i videogiochi, soprattutto i beat ‘em up in pixel art a scorrimento, un po’ alla Scott Pilgrim per intenderci. Non a caso una buona parte dei commenti degli utenti sotto il video pubblicato su YouTube fanno capire che giocherebbero volentieri ad un titolo del genere.

Il filmato si chiama Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine ed è stato animato da Paul Robertson (qui il suo profilo Instagram), che già precedentemente aveva lavorato a diverse altre cose basati sulla serie, sempre con questo stile. Nello specifico, il video mostra nonno e nipote alle prese con i più svariati nemici da combattere, partendo da un mostro gabinetto da combattere con lo scopettone (con riferimento all’episodio 2 della quarta stagione, “Il vecchio e il water”). Ma non aggiungiamo altro, e vi lasciamo alla visione del filmato qui sotto.

Sempre parlando della serie creata da Justin Roiland e Dan Harmon, il mese scorso era stato reso disponibile un pack a tema su Rainbow Six Siege.