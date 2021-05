Square Enix ha annunciato una collaborazione tra Nier Reincarnation e Drakengard 3 (Drag-On Dragoon 3 in Giappone). Per l’occasione è stato mostrato anche un filmato, che potete vedere in fondo alla notizia e che mostra la protagonista Zero in combattimento. L’evento inizierà da sabato 8 maggio.

Ricordiamo che al momento il titolo per dispositivi mobile Nier Reincarnation è disponibile solo in Giappone, ma arriverà anche in occidente.