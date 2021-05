Ultimate Custom Night ora disponibile su One, PS4 e Switch

Clickteam ha in queste ore pubblicato il mix di giochi della celebre serie Five Nights at Freddy’s, Ultimate Custom Night su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La produzione, originariamente pubblicata su PC nel 2018, sarà disponibile a partire dal 5 maggio per le console sopra citate.

La collection (perché tale è) contiene al suo interno 7 giochi della saga con un totale di 50 animatronics selezionabili. I giocatori potranno selezionare e mettere tra loro tutti i possibili personaggi, con la possibilità di cambiare la loro difficoltà dal livello zero al livello massimo. Inoltre, si dovrà tener conto di due porte scorrevoli e due ventole.

Infine, il gioco ripone al suo interno sedici sfide a tema, con tanto di voice acting dei vecchi e dei nuovi favoriti, così come sking sbloccabili per l’ufficio e svariate cutscense. Insomma, Ultimate Custom Night è un pacchetto completo per ogni appassionato di Five Nights At Freddy’s. Vi lasciamo al trailer di lancio qui sotto. Purtroppo però, il nuovo titolo della saga è stato ufficialmente rimandato, come potete leggere qui.