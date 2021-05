Sackboy A Big Adventure: le Sfide Knit-Speedrun iniziano questo mese

Sackboy A Big Adventure, titolo platform creato dalle mani di Sumo Digital per PlayStation 4 e PlayStation 5 uscito lo scorso anno, promette di portare questo mese tanto nuovo divertimento con le Sfide Knit-Speedrun. Da ora, i giocatori potranno correre in 5 nuovi livelli ad ostacoli per ogni mese fino a gennaio 2022.

L’obiettivo è quello di arrivare il prima possibile al traguardo. In base al tempo, si potranno guadagnare dei posti ben visibili nella classifica online e, inoltre, vincere qualche pezzo di vari costumi. Il Tier Bronzo si riferisce a collezionabili per tutti i partecipanti; Argento per il 50% e Oro per solo il 30% dei partecipanti.

Il Tier Platino, però, si attesta per il solo 15% dei partecipanti e, infine, il Diamante per l’irrisoria percentuale del 5%. Per accedere alla sfida, basterà entrare in Sackboy a Big Adventure ed andare alla voce “Sfide”.