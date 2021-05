Resident Evil Village: ora live la demo su console e PC

La demo di Resident Evil Village, che consentirà ai giocatori di esplorare le aree del titolo per un totale di 30 minuti ciascuna, può essere scaricata su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam e Stadia.

Capcom originalmente intendeva limitare l’accesso alla demo a sole 24 ore. Tuttavia, è stato esteso a una settimana in seguito alle lamentele dei fan.

Ricordiamo che Resident Evil Village è decimo gioco principale della serie Resident Evil. Verrà rilasciato il 7 maggio per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam e Stadia.

We've heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021