One Piece: le animazioni miglioreranno, parola del regista!

L’anime di One Piece ha raggiunto ormai l’arco narrativo di Wano, probabilmente ilpiù impegnativo e intenso dell’ultraventennale manga di Eiichiro Oda, e sicuramente uno dei più vicini alla sensibilità giapponese, essendo ambientato in un paese che mostra molte somiglianze con il Giappone feudale. E proprio per questo, i fan pretendono che l’adattamento animato sia allo stesso livello della versione cartacea.

Proprio per questo Tatsuya Nagamine ha tenuto a rassicurare tutti gli appassionati sul fatto che le animazioni continueranno a migliorare durante tutto l’arco narrativo. Questo almeno è quanto riportato dall’utente Twitter @newworldartur, che tradotto la recente intervista del regista. Nagamine, che ha sul curriculum due film anime come One Piece Z e Dragonball Super Broly, non ha fatto che elevare il valore della serie, inserendovi alcune delle scene d’azione migliori che si siano viste nella storia recente degli anime, e intende continuare su questa strada per tutta la durata dello scontro tra la ciurma di Cappello di Paglia e i pirati di Kaido.

L’anime si sta recentemente occupando del lungo flashback di Kozuki Oden, il leggendario samurai di Wano che ha navigato con Barbabianca e Gol D. Roger. E proprio mentre questo flashback si avvicina al culmine, e il prossimo inizio della guerra tra i Mugiwara e i Pirati delle Cento Bestie, i fan si aspettano che la seria salga rapidamente di colpi. In questo senso le rassicurazioni di Nagamine non possono che costituire la migliore delle notizie.

I fan dovranno dunque prepararsi a quello che, per utilizzare le parole dello stesso Nagamine, potrebbe essere obiettivamente considerato come uno degli archi narrativi meglio adattati dell’intera serie. Il manga intanto veleggia rapidamente verso lo scontro decisivo di questo arco narrativo, quello tra Luffy e Kaido, mentre un altro dei protagonisti principali della serie ha recentemente ricevuto un enorme power-up. Che Oda stia preparando le carte per introdurre il finale di One Piece?