My Hero Academia: arrivano i complimenti di Kishimoto per Horikoshi!

Alla base del manga di My Hero Academia c’è l’idea che All Might abbia passato il One For All al protagonista Izuku Midoriya come una fiaccola olimpica, ma si dà il caso che lo stesso manga di Kohei Horikoshi abbia iniziato la propria serializzazione su Weekley Shonen Jump proprio dopo la fine di un’altra grande serie, Naruto di Masashi Kishimoto, raccogliendone l’eredità e il testimone, proprio come due tedofori durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi.

Forse anche per questo motivo Kohei Horikoshi e Masashi Kishimoto sono sempre stati in ottimi rapporti e hanno sempre tenuto a omaggiarsi reciprocamente nei propri lavori, con Horikoshi che ha realizzato una fan art di Naruto, mentre Kishimoto ha lavorato a un crossover tra le due opere.

Recentemente My Hero Academia ha aperto una mostra celebrativa per i cinque anni dell’anime, e una serie di complimenti sono piovuti sul creatore, Kohei Horikoshi, dai più importanti mangaka del Giappone, alcuni dei quali hanno anche partecipato attivamente alla mostra stessa, realizzando dei disegni e degli schizzi da esporre. E Masashi Kishimoto non poteva certo esimersi!

Dunque dopo Eiichiro Oda, Tite Kubo, Yuki Tabata e Gege Akutami, è arrivato anche il messaggio di congratulazioni del creatore di Naruto:

“L’arte di Horikoshi è semplice, ma lui ha affinato moltissimo le sue capacità di disegnatore, il che consente alla sua arte di spiccare. Il suo stile è costituito da dettagli così raffinati che ci vorrà tantissimo per disegnarli. Rispetto enormemente questo stile perché permette ai suoi personaggi di avere una moltitudine di espressioni diverse. Può anche scegliere di disegnare da una prospettiva molto ampia o in primo piano, il che lo rende molto versatile. Secondo me, qualunque artistadi manga che sappia disegnare bene gli occhi e le mani è molto talentuoso, ma lo stile di Horikoshi va ben oltre questo… ha un livello così alto che in realtà ne sono geloso!”

Complimenti straordinari, che arrivano da un autore altrettanto straordinario e che sicuramente Horikoshi prenderà con orgoglio e soddisfazione. Un tale riconoscimento per il proprio lavoro non arriva tutti i giorni.