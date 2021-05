Demon Slayer Mugen Train: il film è uscito per errore sul PS Store

Koyoharu Gotoge ha praticamente abbattuto ogni record esistente grazie a Demon Slayer Mugen Train, il film tratto dalla sua serie manga, che ha sbancato al botteghino nipponico e sta stupendo tutti grazie ai suoi risultati in quello statunitense. Dopo essere diventato il film col miglior incasso della storia cinematografica del paese del Sol Levante, è assolutamente logico che la pellicola sia una delle più attese al mondo.

Uscito appena lo scorso 23 aprile nelle sali statunitensi, Demon Slayer Mugen Train è previsto alla release digitale soltanto nel mese di giugno, ma sembra proprio che Funimation abbia avuto un qualche tipo di problema, perché martedì scorso il film è comparso, sembra per errore, sul PlayStation Store, attraverso PS4, intorno all’una del mattino secondo il fuso orario della costa est degli Stati Uniti (le 6.00 del mattino in Italia).

La pellicola è stata rimossa dopo qualche ora, e Sony ha offerto dei rimborsi a tutti coloro che avessero già effettuato l’acquisto. Funimation, la società di proprietà di Sony che ha distribuito, in collaborazione con Aniplex, il film di Koyoharu Gotoge negli States, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, ma sembra che la versione digitale del film sia stata inserita nello store di PlayStation a causa di un errore.

Dunque bisognerà davvero aspettare fino a giugno per essere in grado di vedere questo film, fondamentale per chi voglia continuare a seguire le avventure di Tanjiro Kamado e di sua sorella Nezuko anche nella seconda stagione dell’anime, che sarà sempre targato Ufotable.

Demon Slayer Mugen Train ha avuto un esordio sorprendente al botteghino statunitense, piazzandosi secondo per incassi nel suo primo weekend di proiezioni, con l’impressionante cifra di 19.5 milioni di dollari, dietro soltanto al nuovo live-action di Mortal Kombat. Un altro dei numerosissimi record di una pellicola che non sembra voler frenare il suo successo.