Elden Ring: un leak preannuncia l’uscita nel 2022?

Elden Ring è, a buon diritto, uno dei titoli più attesi nel panorama videoludico planetario. Il lavoro di sviluppo della nuova fatica di casa FromSoftware è incredibilmente travagliato, ma di fronte a un titolo così desiderato dai fan, la sete di informazioni è arrivata a livelli mai visti prima.

A cercare di placare questa necessità di informazioni sono arrivati svariati leak, uno dei quali, all’inizio di questo 2021, aveva anticipato un trailer gameplay dell’opera. Un video datato, messo insieme da FromSoftware e Bandai Namco per necessità interne, che è però arrivato, in qualche modo, sul web. E adesso, come ha notato VGC, la storia si è ripetuta.

Pochi giorni dopo il rumor che vorrebbe che il gioco scritto da George R. R. Martin sia presentato all’E3 2021, un’altra breve clip (che potete vedere in calce all’articolo) è emersa online, pare attraverso Kadokawa, la parent company di FromSoftware, che, in un recente report finanziario, ha annunciato di voler lanciare dei nuovi titoli entro la fine dell’attuale anno fiscale, che terminerà il 31 marzo 2022. Anche se Elden Ring non viene certo nominato apertamente in questo report,di sicuro è il titolo più importante al quale la società è collegata in questo momento.

Elden Ring era originariamente previsto per il 2021, ma il titolo è stato rimandato a causa delle problematiche connesse alla pandemia da Covid-19, come per esempio la difficoltà di sviluppare il gioco lavorando da remoto. Persino il trailer del gioco è stato più volte rinviato da Bandai Namco, portando i fan quasi alla disperazione.

Sperando che questo nuovo leak possa effettivamente significare qualcosa e che il gioco arrivi presto, non ci resta che aspettare per scoprire quale sarà davvero la data d’uscita del titolo.