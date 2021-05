PlayStation 5: Ray Tracing e frame rate protagonisti dei nuovi spot

Una delle feature più importanti di PlayStation 5 e del suo hardware è sicuramente l’implementazione del Ray Tracing, già ammirato dai giocatori in alcuni titoli pubblicati sulla piattaforma current-gen di Sony Interactive Entertainment. Il publisher ha deciso di dedicare proprio al Ray Tracing uno dei suoi spot commerciali, così come un altro video è stato dedicato al frame rate che la console riesce a garantire ai suoi titoli.

Il primo video, disponibile in calce alla notizia, propone tutti quei giochi eseguiti su PlayStation 5 che offrono la magnifica funzione grafica, che permette ai titoli di proporre quei riflessi in tempo reale impensabili nella generazione precedente di console. Tra i giochi mostrati troviamo Marvel’s Spider-Man Miles Morales, che propone Ray Tracing praticamente ovunque, oltre al non ancora pubblicato Gran Turismo 7, che mostrò il potenziale del Ray Tracing su PS5 nel suo reveal trailer. Chiaramente, la nuova generazione è appena iniziata e non vediamo l’ora di vedere come le altre IP in arrivo sfrutteranno a dovere questa importante feature.

Il secondo filmato è invece incentrato sull’alto frame rate che i giochi eseguiti su PS5 sono in grado di raggiungere: fino a 120 frame al secondo. Tra i giochi con frame rate migliorato usati come esempio nel video, troviamo: Call of Duty Balck Ops Cold War e NioH 2, entrambi capaci di raggiungere i 120 fps. Intanto, vi ricordiamo che la console di Sony è pronta a sbarcare anche in Cina.