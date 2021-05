Halo Infinite: 343i ha grandi piani per l’estate

Atteso all’uscita sul mercato lo scorso novembre 2020, come parte della lineup di lancio di Xbox Series X e S, Halo Infinite si è preso un intero anno di sviluppo in più, cosicché 343 Industries potesse garantire il massimo standard qualitativo possibile per l’ultimo capitolo della storica saga FPS. E, stando agli ultimi aggiornamenti, sembra proprio che il developer ci sia riuscito in pieno.

343 Industries ha condiviso update regolari sul lavoro di sviluppo di Halo Infinite, svelando recentemente le modalità multiplayer e le opzioni grafiche. Ma nell’ultimo di questi update, postato su Halo Waypoint, il direttore creativo del titolo, Joseph Staten, ha annunciato che 343i ha piani grandiosi per quest’estate:

“Spero che vi godiate gli screenshot da 1.000 parole di questo mese, ma sappiamo che i video valgono almeno 10.000 parole. E la grande notizia è che l’estate, la stagione degli eventi per l’industria videoludica, è proprio dietro l’angolo, e ci sono dei piani grandiosi”



Che cosa aspettarsi dunque dal team di sviluppo di Halo Infinite in questa stagione estiva? Beh, se volessimo proprio leggere tra le righe delle parole di Staten, potremmo ipotizzare di vedere un sacco di gameplay in più (il che sarebbe il minimo, dal momento che il gioco è previsto per la fine dell’anno). E dato che Microsoft ha ovviamente confermato la sua presenza all’E3 del 2021, sembra che ci sia una enorme possibilità che questo sia il palcoscenico principale per il lavoro di casa 343 Industries.

Halo Infinite uscirà nell’autunno 2021 (con tutta probabilità in novembre) per Xbox One, Xbox Series X e S e per PC Windows. Il gioco avrà il cross-play e il cross-progression garantita su tutte le piattaforme.