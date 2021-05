Resident Evil Village esce su current-gen solo perché ha raggiunto un certo standard

Svelato lo scorso anno da Capcom, Resident Evil Village era stato annunciato come un’esclusiva per console next-gen, e soltanto nel corso di quest’ultimo anno il colosso giapponese del videogioco ha confermato che il titolo sarebbe stato invece un cross-gen, arrivando dunque anche su PlayStation 4 e Xbox One. L’annuncio aveva comunque generato qualche dubbio nei giocatori, incerti su come gli hardware di vecchia generazione avrebbero gestito un gioco progettato per console più potenti.

Durante un’intervista rilasciata a IGN, il produttore di Resident Evil Village, Tsuyoshi Kanda ha spiegato che Capcom ha fatto questa scelta semplicemente perché era soddisfatta del livello che il titolo aveva raggiunto sulle console current-gen, altrimenti non avrebbe mai preso questa decisione.

“Abbiamo sviluppato Village come un gioco per hardware next-gen, ma per renderlo accessibile a più giocatori abbiamo intrapreso un percorso fatto di prove ed errori per riuscire in qualche modo a realizzare un’esperienza comparabile su console current-gen. Alla fine, siamo stati in grado di ottenere un prodotto d’alta qualità anche per gli hardware della generazione precedente. Detto ciò, se la qualità non fosse stata sufficiente, non penso che lo avremmo mai fatto uscire”



Il director del titolo, Morimasa Sato, ha aggiunto, per parte sua:

“Se ci fosse stata una grande differenza nella qualità grafica o nel framerate, non sarebbe stato qualcosa che avremmo potuto presentare ai giocatori, per cui abbiamo fatto del nostro meglio per essere sicuri che fosse un’esprienza soddisfacente su tutte le piattaforme”

Mancano ormai soltanto cinque giorni all’uscita di Resident Evil Village, che grazie alla testardaggine e al perfezionismo di Capcom, arriverà il prossimo 7 maggio 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia. Da oggi inoltre è live la demo che permette di esplorare circa 30 minuti di ogni area di gioco.