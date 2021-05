Nintendo Switch: aumentata la produzione prima del lancio di Switch Pro

Nell’eterna console war tra Sony e Microsoft per la supremazia del mercato videoludico Nintendo sembrava soltanto un’imbucato di lusso, e dopo i risultati non proprio esaltanti ottenuti da Wii e Wii U, nessuno si aspettava che Nintendo Switch, la console ibrida del colosso nipponico, potesse rivelarsi lo straordinario successo che è poi diventata.

In testa a tutte le classifiche di vendita del comparto videoludico, Nintendo Switch si è rivelata un successo straordinario, e anche se l’azienda, stando anche agli ultimi report di Nikkei, è pronta a far uscire la versione Pro, ha intenzione di cavalcare quest’onda fino all’ultimo.

Negli ultimi mesi le notizie, i leak e i rumor su tutte le meravigliose novità di Nintendo Switch Pro si sono rincorse in modo irrefrenabile: il supporto per il DLSS di Nvidia, il 4K, lo schermo OLED, e addirittura il prezzo e la data d’uscita. Nel frattempo però, sottolinea sempre Nikkei, l’attenzione di Nintendo è completamente concentrata sull’attuale versione di Switch, e sembra che la società sia pronta a un’impennata nella produzione della sua console ibrida, andando a realizzare oltre 30 milioni di unità nell’anno fiscale corrente.

Al termine del 2020 Switch aveva venduto quasi 80 milioni di esemplari in tutto il mondo, e se le stime del report si riveleranno accurate, ad aprile 2022 quel numero potrebbe essere salito un impressionante 110 milioni di copie di Nintendo Switch in circolazione. Cifre che porterebbero a chiedersi se sia veramente necessario pensare a una nuova versione della console ibrida dato il successo che questa sta riscuotendo in lungo e in largo.

Si tratta di un incremento di produzione che va in controtendenza rispetto alla strategia di Sony e Microsoft, che hanno ridotto o bloccato la produzione delle console current-gen per dedicarsi completamente alle next-gen (anche se questo non si è tradotto in un aumento della disponibilità delle console).

Nell’attesa di maggiori informazioni su Switch Pro, dunque, non rimane che procurarsi una Nintendo Switch. Ce ne saranno in abbondanza nei prossimi mesi!