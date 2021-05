Trek It! Il documentario su Star Trek in Italia arriva su Rai 4

Trek It!, il documentario su Star Trek in Italia prodotto da Marcello Rossi e Roberto Baldassari avrebbe dovuto debuttare già nel 2020 in occasione della convention Starcon 2020, dove ne era prevista la prima proiezione pubblica, ma la sua presentazione al pubblico è stata poi più volte rimandata a causa dell’attuale pandemia. Il documentario racconta l’interessante storia dei fan italiani di Star Trek, ed è stato realizzato in collaborazione con lo Star Trek ItalianClub – Alberto Lisiero, una delle realtà più importanti nel panorama italiano per quello che riguarda la cultura e la diffusione del leggendario franchise ideato nel 1963 da Gene Roddenberry.

Star Trek resta la seconda saga più longeva della televisione, ricordiamo infatti che ha debuttato nel 1966 in TV, dopo un episodio pilota iniziale scartato dal network, datato 1964, e che vedeva tra i protagonisti il compianto Felix Silla, nei panni di uno degli alieni talosiani. Il primato, per poco, rimane alla serie britannica Doctor Who, in produzione dal lontano 1963. I fan di Star Trek sono chiamati in gergo Trekker, e, attivi negli Stati Uniti fin dagli anni settanta, hanno trovato nel 1986 il loro punto di riferimento italiano, con la fondazione dello Star Trek Italian Club (STIC) che ha contribuito, come già detto, al documentario Trek It! Alberto Lisiero e Gabriella Cordone, fondatori del club, sono sempre stati in prima linea per la diffusione della cultura di Star Trek in Italia.

Trek It! ha richiesto ben quattro lunghi anni per essere realizzato, e contiene diversi contenuti molto interessanti per tutti i fan di Star Trek, tra cui diverse interviste realizzate nelle principali città italiane, sette per l’esattezza. L’annullamento della presentazione ha fermato la diffusione del progetto fino ad oggi, giorno in cui il canale televisivo di Rai 4, da sempre in prima linea per quanto riguarda i programmi di fantascienza, come ad esempio la serie Doctor Who, da sempre nel suo palinsesto.

Il canale Rai 4 trasmetterà la versione ridotta di cinquantadue minuti, del documentario esiste però anche una versione originale, della durata di settantasei minuti, attualmente inedita in televisione. Il documentario andrà in onda stasera, lunedì 3 maggio 2021, in prima TV assoluta in seconda serata. Appuntamento alle 22.47 su Rai 4, quindi. Preparate i Pop-Corn!