The Last of Us Part II recensito positivamente da Microsoft

Grazie ad una serie di documenti interni appartenenti a Microsoft, emerso nel corso della disputa legate la Epic Games ed Apple, abbiamo appreso non solo che le aziende tendono a recensire prodotti appartenenti alle società “rivali”, ma che il team di Xbox ha apprezzato davvero tanto The Last of Us Part II, esclusiva PlayStation 4 realizzata da Naughty Dog per conto di Sony Interactive Entertainment.

I documenti, realizzati da John e Mike del team Xbox, sono stati segnalati tramite il forum Resetera ed esaltato in toto la produzione avversaria. Le feature più apprezzate sono senza ombra di dubbio il gameplay, l’intelligenza artificiale degli NPC, le ambientazioni veramente gradi e soprattutto, i due hanno amato la componente narrativa di The Last of Us Part II, ritenendo il prodotto più avanti rispetto a tutti gli altri giochi in produzione per console e PC. Nonostante ciò, qualche critica è emersa nei confronti del gunplay, forse unica nota negativa nella recensione di Microsoft. Alla fine, il titolo è piaciuto in maniera particolare a Jon e Mike, con i due che dopo averci giocato hanno conservato il ricordo dell’avventura dei personaggi, ricordo che è rimasto nei loro pensieri anche a gioco terminato.

Tirando le somme, la recensione di un prodotto di un’altra azienda deve essere considerata una strategia al fine di realizzare quanto sia avanti la concorrenza e cosa abbia da offrire, cercando di colmare la distanza tra le proprie produzione. Alla fine però, restiamo tutti videogiocatori ed è bello sapere che in casa Xbox il capolavoro di Druckmann non solo è stato giocato, ma soprattutto è stato apprezzato in maniere onesta. Intanto, in casa Naughty Dog si pensa già alla Parte 3!