Resident Evil Village: lo sviluppo è iniziato prima di Resident Evil 7

Mancano pochi giorni al lancio di Resident Evil Village e i fan non dovranno aspettare ancora a lungo per vedere cosa succederà al protagonista Ethan Winters. In vista dell’uscita del gioco, Capcom ha rivelato alcuni dettagli riguardanti lo sviluppo del titolo. In una recente intervista, il regista Morimasa Sato ha dichiarato che per lo sviluppo di Resident Evil Village si sono ispirati a Resident Evil 4. Il produttore del gioco, Tsuyoshi Kanda, ha proseguito dicendo che RE Village sarebbe essenzialmente una versione di Resident Evil 7 che ha ereditato il DNA di RE 4. In ogni caso, Kanda ha anche detto che la struttura del gioco è stata costruita pensando all’essenza di Resident Evil 4, anche se tra gli elementi di sviluppo più importanti troviamo l’omaggio al Mercante di RE 4 sotto forma di The Duke.

Resident Evil 4 ha lasciato un enorme impatto non solo sul franchise, ma anche sull’intera comunità di gioco. Con l’inclusione di una prospettiva fissa in terza persona, meccaniche di ripresa più reattive e accurate e un’ambientazione memorabile, il gioco da solo ha portato la serie verso nuove direzioni. Con RE Village, infatti, gli sviluppatori hanno ripreso molte meccaniche presenti in Resident Evil 4. La stessa Capcom ha confermato che lo sviluppo del titolo è iniziato sei mesi prima del lancio di Resident Evil 7 Le sue demo di gioco (l’ultima esce il 2 di maggio) hanno sicuramente lasciato un’impressione positiva su molti, e con l’uscita del gioco a soli pochi giorni di distanza, i fan non dovranno aspettare ancora a lungo.

Vari rumors hanno anche indicato un paio di altri videogiochi RE in fase di sviluppo attivo. Uno è noto con il nome in codice Outrage e si ritiene che sia in fase di sviluppo come gioco esclusivo per Nintendo Switch, l’altro sia un remake di Resident Evil 4, ma Capcom non ha ancora rivelato informazioni ufficiali sui due progetti. Resident Evil Village è disponibile dal 7 maggio per PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X.