Battlefield 6: trapelate in rete le prime immagini

Battlefield 6, il prossimo titolo dell’omonima popolarissima serie di sparatutto, è atteso per la fine di quest’anno, pertanto siamo tutti in trepidante attesa della grande rivelazione che è ormai percepibile nell’aria. Specialmente se si pensa al fatto che, stando alle ultime fighe di notizie, si tratta di un gioco che reinventerà in un certo qual modo l’intero franchise.

Nonostante il grande segreto che circonda il titolo di Electronic Arts, alcune informazioni sono riuscite a trapelare, come quella dell’ambientazione in un futuro prossimo e quelle dei dettagli inediti per le mappe multiplayer. Ma proprio alle soglie dell’annuncio ufficiale (che possiamo dire essere ormai veramente dietro l’angolo), pare che alcune immagini siano state diffuse in rete grazie a un leak.

Si tratta probabilmente di screenshots ritagliati dal presunto trailer di presentazione in arrivo. Un’immagine mostra la vista da quello che sembra essere l’abitacolo di un razzo, mentre un’altra mostra la ripresa aerea della mappa di un’isola dove è possibile notare la presenza di un paio di grattacieli, degli elicotteri e l’incombere di una tempesta all’orizzonte.

Non ci resta che aspettare l’annuncio per saperne finalmente di più. Inoltre, vi ricordiamo che Battlefield 6 arriverà entro quest’anno e, secondo alcune voci, sarà un’esclusiva per console next gen. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!