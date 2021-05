S.T.A.L.K.E.R. 2: l’esclusività su Xbox sarà solo temporanea?

Nuovi rumor spuntano intorno a S.T.A.L.K.E.R. 2: come ben sappiamo, il nuovo survival horror open-world di GSC Game World è stato finora confermato unicamente per Xbox Series X/S e PC, tagliando fuori tanto PlayStation 5 quanto PlayStation 4 e Xbox One. A quanto pare, però, l’esclusività sulle console next gen di Microsoft potrebbe essere solo temporanea…

Un documento trapelato in rete, riportato da Wccftech, suggerirebbe che S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà un’esclusiva per Xbox Series X/S per un periodo complessivo di 3 mesi. Nel testo, inoltre, viene anche affermato che Tetris Effect: Connected, che originariamente era un titolo di lancio per le console di Microsoft in questione, ha avuto un periodo di esclusività della durata di 6 mesi. Tra l’altro, da quanto è scritto sembra che l’imminente The Gunk di Image & Form Games sarà ” per sempre” un’esclusiva Xbox, dunque permanente.

Al momento non è stata ancora annunciata una data ufficiale di lancio per questi due titoli, tuttavia è stato confermato che entrambi verranno pubblicati al day one su Xbox Game Pass. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!