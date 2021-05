The Hand of Merlin: arriva in Early Access su Steam dall’11 maggio

The Hand of Merlin è un titolo sviluppato da Room-C Games e Croteam, ed è stato recentemente annunciato per Steam in Early Access. Nel gioco reclutate eroi per combattere contro i mali ultraterreni, ma a determinare il vostro camminano sono le scelte narrative che influenzano le vostre azioni. Dovete cercare frammenti perduti della vostra anima durante il gioco mentre affrontate nemici unici che si mescolano con un sapore di horror. In base all’opzione narrativa scelta, il gioco si evolverà in modo differente. La storia è ispirata alla leggenda arturiana, alla questione della Francia e alla storia di Al-Andalus, ma viene narrata come se fosse estranea a questi eventi.

Il gioco si svolge in un’ambientazione medievale sull’orlo di un’apocalisse. I giocatori devono esplorare un ampio multiverso, dove i frammenti della vostra anima sono sparsi ovunque, e il tuo obbiettivo è trovarne il maggior numero possibile per salvare i vari mondi mentre scopri antiche reliquie. In The Hand of Merlin hai la possibilità di passare da una dimensione all’altra, con la storia che continua a evolversi sempre più complessa. Le meccaniche a turni in questo gioco non sono diverse da quelle di altri giochi di ruolo, in quanto dovrai impostare la vostra squadra in modo che funzioni bene e i personaggi del party siano in armonia con le reciproche abilità per vincere. Ma a differenza di molti giochi a turni, The Hand of Merlin utilizza anche le caratteristiche e il vantaggio del terreno dove il vostro party lotta. Potrete utilizzare aree diverse per ripararvi o tendere un’imboscata al nemico.

Il titolo è suddiviso in vari livelli di difficoltà che il giocatore potrà scegliere, come ad esempio difficile o addirittura leggendario. Il gioco è stato pubblicato da Versus Evil, un editore indipendente che ha pubblicato First Class Trouble su Steam’s Early Access nell’aprile di quest’anno. The Hand of Merlin sarà disponibile su Steam in Early Access a partire dall’11 maggio.