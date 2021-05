NieR Reincarnation: la versione occidentale è quasi pronta

Dopo l’annuncio da parte di Square Enix della collaborazione NieR Reincarnation e Drakengard 3 (Drag-On Dragoon 3 in Giappone), ecco altre buone notizie per i fan occidentali della serie: pare, infatti, che la versione occidentale di NieR Reincarnation sia quasi ultimata!

L’action RPG per dispositivi mobile diretto da Yoko Taro e Daichi Matsukawa è uscito in Giappone all’inizio di quest’anno. L’uscita in Occidente, pur essendo stata annunciata subito, è rimasta confinata per molto tempo nel silenzio, tanto da spingere a credere che non sarebbe più avvenuta. Ebbene, tramite l’account Twitter ufficiale del gioco, il director ha finalmente condiviso alcune informazioni sul rilascio per rassicurare i fan in attesa, affermando che il team è al momento impegnato con gli “ultimi aggiustamenti“.

Le mie scuse per il lungo silenzio dall’ultimo update. Consentitemi di spiegare l’attuale stato di sviluppo della versione inglese di NieR Reincarnation a coloro che sono in attesa del suo rilascio in Nord America e in Europa. La localizzazione per la versione iniziale è stata completata e al momento stiamo effettuando gli ultimi aggiustamenti in preparazione della prossima pre-registrazione. Mi scuso per la lunga attesa, ma stiamo facendo del nostro meglio per assicurarci che tutti si divertano a giocare a NieR Reincarnation e sarebbe molto apprezzato se tutti potessero aspettare un po ‘ più a lungo fino all’annuncio di pre-registrazione.



Come è risaputo, la narrazione in NieR Reincarnation, ruota attorno a un mondo noto come The Cage, e noi giocatori controlliamo una giovane ragazza scortata da un fantasma: dovremo viaggiare attraverso aree piene di sotterranei e torri per risvegliare frammenti di un mondo dimenticato e recuperare così i ricordi che la ragazza ha perso. Per questo siamo certi che l’attesa verrà ben ripagata!