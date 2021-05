Nel prossimo gioco di Yoko Taro è coinvolto anche il compositore Keiichi Okabe

Come ben sappiamo, Yoko Taro è attualmente a lavoro su un nuovo progetto, che gli sta creando non poche difficoltà. Tuttavia, pare che vengano coinvolti sempre più nomi legati alla sua produzione di maggior successo, ovvero NieR. L’ultimo che si è aggiunto alla lista è proprio il compositore dell’iconica serie, Keiichi Okabe, che ha così rinnovato una collaborazione pluriennale con il director.

La notizia è arrivata durante una trasmissione celebrativa di Nier tramite il live streaming di Niconico Net Chokaigi 2021: durante la presentazione il producer della serie, Yosuke Saito, ha confermato con gioia che Okabe sarebbe tornato per il gioco di Yoko Taro, la cui uscita è prevista solo in formato digitale.

A parte ciò, il nuovamente riunito trio Taro-Saito-Okabe non ha condiviso altri dettagli su questo prossimo progetto. Ma confidiamo nel fatto che, anche stavolta, la collaborazione tra i tre darà i suoi frutti. In ogni caso, vi terremo aggiornati non appena sorgeranno ulteriori informazioni. Nel frattempo, fateci sapere la vostra opinione con un commento!