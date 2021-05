Judgment: Sega pubblica un nuovo teaser trailer

Ryu Ga Gotoku, lo studio di sviluppo dietro Judgment, ha pubblicato un breve video clip con il protagonista del gioco Takayuki Yagami. Sebbene non sia stata fornita alcuna conferma ufficiale per quanto riguarda un sequel, i fan hanno notato che queste clip sono nuove. Uno dei video più recenti pubblicati dallo studio ha attirato l’attenzione dei fan.

Il breve teaser mostra Yagami che si avvicina a un individuo, e dietro di lui è possibile vedere la zona del lungomare. I fan che hanno giocato a Yakuza: Like a Dragon, sapranno riconoscere l’area come parte di Yokohama, dove si svolge la maggior parte del gioco di Yakuza: Like a Dragon. Sebbene Tokyo e Yokohama siano a una distanza abbastanza breve l’una dall’altra nella vita reale, l’avventura di Yagami in Judgment si è concentrata esclusivamente su un caso a Kamurocho, il che significa che non ha mai esplorato altre regioni del Giappone. Resta da vedere esattamente cosa hanno in mente Yagami a Yokohama. Infatti, i teaser precedenti e un copyright apparentemente correlato a Judgment depositato da Sega hanno accennato a un sequel di Judgment che prende una svolta ancora più oscura rispetto al primo titolo. Rivisitare una città di Yakuza probabilmente non sarà una grande sorpresa per i veterani della serie, poiché i giochi spesso rivisitano le città presenti nei titoli precedenti.

Sebbene i fan siano desiderosi di saperne di più su cosa è a lavoro lo studio di sviluppo, non dovranno attendere molto tempo. Infatti, L’ evento Judgment’s Day, arriverà il 7 maggio, e molto probabilmente rivelerà qualcosa di nuovo anche riguardo al sequel. Judgment ha anche ricevuto una recente versione rimasterizzata per PS5, e i fan ora possono giocare e godersi il titolo con caratteristiche migliorate. Judgment è ora disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X / S e Google Stadia.