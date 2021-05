Pokemon Masters EX: pubblicato il trailer The Father or Foe

Pokemon Masters EX è un gioco per cellulare che aggiunge personaggi di tutta la serie per incoraggiare i giocatori a usare il suo sistema di gacha, anche se alcuni leggendari sono riscattabili gratuitamente. Presto Kyurem si uniràagli altri Pokemon insieme al suo partner di Sync Pair Ghecis. Il franchise di Pokemon propone una serie di personaggi ricorrenti, inclusi i rivali del protagonista, i Capi palestra, i membri dell’Elite Four e i Campioni.

Un trailer dell’evento leggendario The Father or Foe è stato pubblicato su Twitter. Il video presenta una trama in cui il malvagio leader del Team Plasma Ghecis arriva sull’isola di Pasio cercando di fare ammenda, aiutato dal figlio adottivo N. Una riga di testo narrativo all’inizio del trailer commenta:

L’ultimo evento leggendario ha introdotto il Professor Platan e Xerneas, seguiti da Elisio e Yveltal, capo del Team Flare, disponibili per le esplorazioni. Entrambi i team provengono dalla regione di Kalos. Chiunque prenda parte al prossimo evento riceverà un Ghecis a cinque stelle gratuito da addestrare e utilizzare, simile a Sycamore e al boss del Team Galassia Cyrus con Palkia prima di loro. L’evento The Father or Foe inizierà alle 23:00 PT (07:00 GMT+1) del 3 maggio e durerà fino alle 22:59 PT (06:59 GMT+1) del 19 maggio.

La combinazione di colori monocromatici di Ghecis in Pokemon Masters EX suggerisce che l’evento si svolge dopo il suo tentativo fallito di conquistare Unima in Nero 2 e Bianco 2 , in contrasto con il suo vestito bianco, viola e oro più regale dell’originale Bianco e nero. Tuttavia, nel teaser trailer si nota che il capo del Team Rocket Giovanni avrà un ruolo nella storia, quindi i fan dovranno aspettare e vedere se il cattivo di Unima sta davvero cercando di fare ammenda. Pokemon Masters EX è ora disponibile su dispositivi mobile.

The Father or Foe legendary event featuring N and Ghetsis will begin on May 3 at 11:00 p.m. PDT!

You can play the event to add 5★ Ghetsis & Kyurem to your team.

Don’t miss N and Ghetsis’s story on Pasio!#PokemonMasters pic.twitter.com/LiG7l8pZ2a

— Pokémon Masters EX (@PokemonMasters) May 1, 2021