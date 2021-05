Lanterna Verde: il nuovo film è ancora in fase di sviluppo?

Come ormai saprete, HBO Max ha messo in cantiere una nuova serie tv su Lanterna Verde che, qualche giorno fa, ha visto l’ingresso dell’attore Finn Wittrock nel ruolo di Guy Gardner. La serie tv live-action dovrebbe esplorare l’avvento delle Lanterne Verdi sulla Terra nei decenni e, oltre al personaggio di Gardner, vedremo infatti anche Alan Scott e Bree Jarta.

Ma secondo un rumor di Heroic Hollywood, la serie tv non sarà l’unico progetto incentrato su Lanterna Verde. Stando ad un loro report, la Warner Bros. Pictures starebbe ancora sviluppando una pellicola cinematografica – conosciuta con il titolo di Green Lantern Corps. – che potrebbe vedere la luce nei prossimi anni. Non c’è alcuna data e il progetto sembra ancora in uno stato embrionale, sebbene sia in cantiere da diversi anni; Geoff Johns avrebbe sviluppato la pellicola per un po’ alla Warner ma non è chiaro se sia ancora coinvolto o meno nella sua realizzazione.

Stando al sito, il film sarà incentrato su John Stewart mentre Hal Jordan ricoprirà il ruolo di suo mentore. Ricordiamo che Jordan fu interpretato da Ryan Reynolds nel primo tentativo della Warner di portare il personaggio al cinema, in un film del 2011 che fu un flop e che fu ‘rinnegato’ dallo stesso attore.