Naomi: prima occhiata alla nuova serie DC

Archiviato New Gods – cancellato dalla Warner Bros – Ava DuVernay ha comunque sviluppato una proprietà della DC Comics per il piccolo schermo: l’adattamento televisivo di Naomi. Grazie a Deadline, ora, possiamo ammirare la prima immagine dalla serie tv, che vi riportiamo comodamente in calce alla notizia.

La prima foto mostra l’attrice Kaci Wallfall nei panni dell’eroina del titolo; l’immagine, per chi apprezza i fumetti della DC, è un chiaro omaggio ad una delle cover del comic-book originale. Basato sul fumetto creato nel 2019 da Brian Michael Bendis e David F. Walker ed illustrato da Jamal Campbell, Naomi è incentrato su una Terra parallela dove degli individui hanno assunto i poteri di un Dio. Quando quella Terra è stata minacciata, Naomi è stata inviata su Terra Uno. Nell’adolescenza la protagonista ha scoperto di avere dei poteri ed ha iniziato ad indagare sulle sue origini legate al multiverso.

Nel cast anche Alexander Wraith, Cranston Johnson e Camila Moreno. La serie è stata sviluppata da Ava DuVernay insieme a Jill Blankenship. Andrà in onda prossimamente sul network TheCW.