Batman Forever: esiste realmente la director’s cut?

Batman Forever non ha ucciso l’Uomo Pipistrello al cinema, né il genere del cinecomic (ci pensò il successivo Batman & Robin del 1997). La pellicola del 1995 fu sicuramente una sterzata rispetto ai precedenti due episodi firmati da Tim Burton, con la voglia della Warner di fare una pellicola leggermente più solare e per famiglie in contrapposizione con i primi due gotici e dark.

Il risultato, chiaramente, non fu all’altezza della situazione ma nemmeno un disastro enorme come lo sarà il successivo Batman & Robin. Ed infatti è cosa nota che Joel Schumacher, regista del film, realizzò una versione “più dark e psicologica” (della durata di 170 minuti!) che fu bocciata dalla Warner e rimontata nella versione cinematografica che abbiamo visto tutti. Alla notizia di una potenziale ‘Schumacher Cut’, i fan di tutto il mondo hanno iniziato una campagna social per averla disponibile, ma lo studio ha immediatamente negato l’esistenza spiegando che, probabilmente, è andata perduta nel tempo.

Peccato? Non proprio. Akiva Goldsman, tra gli sceneggiatori del film, avrebbe ammesso all’Austin Film Festival che una director’s cut di Batman Forever esiste tutt’ora, che l’ha vista di recente e che auspica una sua distribuzione nel futuro: “Batman Forever deve ancora affrontare la sua rinascita. Sono curioso di sapere se la director’s cut originale verrà distribuita. L’ho vista recentemente, noi addetti ai lavori la chiamiamo la Preview Cut One. Era molto dark, era un’esplorazione piuttosto psicologica del senso di colpa e della vergogna“. La domanda ora: è la vedremo mai?