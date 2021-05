Miss Marvel: ecco la supereroina in costume nelle foto dal set

Miss Marvel sarà una delle prossime serie tv targate Marvel Studios ad arrivare su Disney+. Parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, la serie tv sarà incentrata su Kamala Khan, un’adolescente di origini pakistane che scopre di avere dei superpoteri; vista la sua passione per i supereroi e per Captain Marvel, decide di metterli al servizio del bene.

Ora sono arrivate le prime foto rubate dal set in cui vediamo la protagonista Iman Vellani in costume: le trovate dopo il salto.

Bisha K. Ali è la showrunner della serie tv della Marvel, la serie prodotta da Kevin Feige per Disney+ che dovrebbe debuttare entro fine anno sulla piattaforma digitale. Tra i registi della serie Adil El Arbi and Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy. La protagonista nei panni di Miss Marvel, come dicevamo, sarà interpretata da Iman Vellani che, dopo la serie stand-alone, apparirà al fianco di Brie Larson e di Teyonah Parris in Captain Marvel 2.

Ricordiamo che tra le prossime serie tv – in arrivo quest’anno – dei Marvel Studios ci sono Loki (a giugno), la serie animata What If…? (in estate) e, a fine anno, sia Miss Marvel che Occhio di falco.