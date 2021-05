Diabolik e Freaks Out hanno due nuove date di uscita

La 01 Distribution ha comunicato ufficialmente le date di uscita di due film molto attesi che dovevano arrivare lo scorso anno e che, causa pandemia e chiusura dei cinema, sono state rinviate a data da destinarsi. Ora le conosciamo e possiamo comunicarvele.

Partiamo con Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti. 01 ha comunicato che la sua uscita avverrà il prossimo 28 ottobre. Scritto da Mainetti con Nicola Guaglianone, il film è ambientato nella Roma degli anni ’40, vede per protagonisti i ‘fenomeni da baraccone’ di un circo che, dopo la scomparsa del proprietario, dovranno farsi largo in una città occupata dai nazisti. Nel cast Claudio Santamaria, Giorgio Tirarabassi e Pietro Castellitto.

Diabolik, invece, è molto atteso dai fan del genere cinecomic. Trasposizione del celebre fumetto tutto italiano, debutterà nei cinema a partire dal 16 dicembre. Una data ‘insolita’ visto che, a meno di sorprese, arriverà lo stesso giorno di Spider-Man: No Way Home, un film attesissimo che potrebbe non permettere a Diabolik una vittoria facilissima. Diretto dai Manetti Bros. il film vede Luca Marinelli nei panni del protagonista mentre la bellissima Miriam Leone sarà Eva Kant; nel cast anche Valerio Mastandrea nei panni dell’Ispettore Ginko.