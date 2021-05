Morbius posticipato (di poco) al box-office

Mentre Spider-Man: No Way Home (prodotto dai Marvel Studios) e Venom – La furia di Carnage sono rimasti saldi al 2021, Morbius è invece stato posticipato al 2022. La pellicola – spin-off dello Spider-Verso dei fumetti della Marvel ma prodotto interamente dalla sola Sony Pictures – sarà una delle prime uscite del 2022 ma, rispetto a quanto comunicato fin’ora, uscirà leggermente ‘più tardi’: Sony ha difatti posticipato la release del film in USA al 28 gennaio 2022, una settimana dopo rispetto a quanto annunciato in precedenza.

Morbius è la storia del Dr. Michael Morbius, affetto da una rara malattia del sangue che lo sta uccidendo. Deciso a trovare una cura sperimentale per la sua condizione, il dottore si sottoporrà ad una che lo ‘curerà’ apparentemente ma gli donerà anche dei poteri sinistri simili a quelli di un vampiro vivente, inclusa la sete di sangue. Il protagonista dovrà capire che fare della sua vita con questa nuova condizione ed una nemesi all’orizzonte, sempre in bilico tra il bene ed il male.

Jared Leto sarà il protagonista del film ispirato al fumetto della Marvel. Nel cast troveremo anche Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson, Al Madrigal, Jared Harris e Michael Keaton.