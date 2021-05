Elden Ring: il rapporto di Kadokawa divide la community

Elden Ring continua imperterrito a essere sulla bocca di tutti nel panorama videoludico. Sebbene i 6 secondi trapelati non sembrino aver dato troppa carne al fuoco ai fan ormai desiderosi di materiale più consistente, è stato invece il report finanziario di Kadokawa ad aver acceso le discussioni, tanto fra gli appassionati quanto fra gli esperti del settore. Il documento infatti sembrava indicare una data di rilascio dell’attesissimo titolo entro il 31 marzo 2022, un’affermazione che ha ridonato speranza agli amanti delle opere From Software. L’insider ZhugeEX, tuttavia, sembra aver interpretato la notizia in modo completamente diverso, sottolineando come le informazioni all’interno del rapporto potrebbero indicare un ulteriore ritardo nella pubblicazione.

Kadokawa's report was surprisingly open about this.

They expect lower revenue for the year ending March 31, 2022 and they cite delayed releases as a factor

It indicates Elden Ring may release after March 2022. Or it's just not in their forecast due to release timing uncertainty https://t.co/brdfmbLD3P

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 2, 2021