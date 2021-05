Classifica italiana: Nier Replicant VER.1.22474487139… debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella sedicesima settimana di questo 2021, dal 19 aprile al 25 aprile. Debutta in testa NieR Replicant ver.1.22474487139, primo sia nella versione console che in quella PC. Il titolo Square Enix è stato primo al debutto anche in Uk. Il resto del podio è formato da GTA V e da eFootball PES 2021 ancora tra i primi tre come la scorsa settimana. Tornando alla classifica PC, oltre al già citato NieR, c’è A Plague Tale: Innocence secondo e MotoGP 21 di Milestone terzo. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 NIER REPLICANT VER.1.22474487139… PS4

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE PS4

4 GRAN TURISMO SPORT PS4

5 NBA 2K21 PS4

6 FIFA 21 PS4

7 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

8 SPIDER-MAN PS4

9 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

10 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

PC

1 NIER REPLICANT VER.1.22474487139…

2 A PLAGUE TALE: INNOCENCE

3 MOTOGP 21

4 GRAND THEFT AUTO V

5 BEYOND: TWO SOULS

6 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

7 RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD

8 RESIDENT EVIL 4: ULTIMATE HD EDITION

9 FOOTBALL MANAGER 2021

10 RESIDENT EVIL 2

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail